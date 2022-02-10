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Британия призвала Москву «не мешать» Украине определяться со своим будущим

13:31, 10 февраля 2022
Британия призвала Москву «не мешать» Украине определяться со своим будущим Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Фото: mid.ru
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Россия не должна мешать Украине определять её будущее, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Она также добавила, что, несмотря на возможность санкций в отношении РФ, она приехала обсуждать альтернативу эскалации ситуации вокруг Украины.

Я считаю, что у России есть чёткий выбор: идти дипломатическим путём — сотрудничать с НАТО, чтобы обеспечить европейскую безопасность; или же продолжить путь, который мы наблюдаем — увеличить количество войск на границе, что является угрозой, — сказала Трасс. 

При этом она отметила, что концентрация военной силы России на границе с Украиной является «угрозой». В связи с этим дипломат призвала Москву выбрать дипломатический путь сотрудничества для обеспечения европейской безопасности. 

Трасс также заявила, что «Северный поток — 2» не заработает в случае «вторжения» России на Украину. При этом министр отметила, что у НАТО есть предложения, которые можно было бы обсудить с Москвой.  

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. Он отметил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.

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