Британия призвала Москву «не мешать» Украине определяться со своим будущим

Россия не должна мешать Украине определять её будущее, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Она также добавила, что, несмотря на возможность санкций в отношении РФ, она приехала обсуждать альтернативу эскалации ситуации вокруг Украины.

Я считаю, что у России есть чёткий выбор: идти дипломатическим путём — сотрудничать с НАТО, чтобы обеспечить европейскую безопасность; или же продолжить путь, который мы наблюдаем — увеличить количество войск на границе, что является угрозой, — сказала Трасс.

При этом она отметила, что концентрация военной силы России на границе с Украиной является «угрозой». В связи с этим дипломат призвала Москву выбрать дипломатический путь сотрудничества для обеспечения европейской безопасности.

Трасс также заявила, что «Северный поток — 2» не заработает в случае «вторжения» России на Украину. При этом министр отметила, что у НАТО есть предложения, которые можно было бы обсудить с Москвой.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. Он отметил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.