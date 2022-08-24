Джонсон встретился с Зеленским в Киеве и объявил о новой помощи Украине

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Борис Джонсон

Британский премьер-министр Борис Джонсон прилетел в Киев в День независимости и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Джонсон заявил, что Лондон предоставит новый крупный пакет помощи Киеву в размере $63,7 млн, который включает 850 микродронов Black Hornet, ракетные системы и 2 тысячи других беспилотников. По его словам, это поможет улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

То, что происходит на Украине, имеет значение для всех нас. Именно поэтому сегодня я в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать своих украинских друзей, — сказал Джонсон.

Отмечается, что во время прогулки по Киеву около 20 военных сопровождали Зеленского и Джонсона.

Ранее стало известно, что Норвегия и Великобритания договорились о безвозмездной поставке Киеву микробеспилотников Black Hornet на $9,2 млн. Кроме самих аппаратов на Украину направят запасные части для них, а также обеспечат транспортировку дронов и проведут обучение их операторов. Средства выделены по линии британского фонда, в который Норвегия вложила более $41,1 млн (400 млн норвежских крон).