Британия потратит более $500 млн на обновление ЗРК Британия потратит $514 млн на модернизацию ЗРК Sea Viper для борьбы с БПЛА

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Великобритания намерена потратить $514 млн на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper, который используется для противодействия беспилотникам в Красном море, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны страны. Уточняется, что комплекс получит снаряды с новыми боеголовками и обновленное программное обеспечение.

По информации агентства, за счет новой программной части Sea Viper сможет отражать угрозы, исходящие от баллистических ракет. Контракт на модернизацию комплекса заключен с британским подразделением производителя ракетных систем MBDA.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее предположил, что обещанные Украине Францией крылатые ракеты SCALP будут сбиты любым ЗРК, имеющимся на вооружении ВС РФ. Он не исключил, что по французским снарядам начнут работать «Панцири», С-300 и С-400.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее анонсировал новые поставки вооружений Киеву. Он сообщил, что намерен согласовать детали в ходе своей поездки на Украину в феврале. По его словам, Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». Макрон добавил, что французская сторона собирается оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется.