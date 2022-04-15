Британия пообещала поставить Киеву новую партию вооружения
Захар Чайченко
Захар Чайченко
21:08, 16 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Власти Великобритании продолжат поставки новых партий оружия Украине, учитывая бронированную технику. С данным заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон после проведённых телефонных переговором с украинским лидером Владимиром Зеленским. На официальном сайте правительства Соединённого Королевства уточняется, что обе стороны обсудили «необходимость долгосрочного решения проблемы безопасности» для Украины.
Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и заявил, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, в том числе бронетехнику, в ближайшие дни, — сказано в сообщении.
9 апреля Джонсон посетил Киев для того, чтобы провести встречу Зеленским.
Визит Джонсона в Киев не анонсировался. Ранее Джонсон заявил, что Великобритания передаст Украине оружие и военную экипировку на сумму в 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн). В частности, Киев получит зенитные ракетные комплексы Starstreak. Он также добавил, что в партию оружия входят 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, которые способны «зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель».