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Вооружённые силы Украины потеряли более 23 тысяч человек, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, военное ведомство РФ имеет данные об истинных потерях в рядах украинской армии, нацгвардии и зарубежных наёмников, о которых глава Украины Владимир Зеленский боится сообщить народу.

На сегодня безвозвратные потери составляют 23,367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать, — сказал Конашенков....