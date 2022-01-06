Британия подготовила санкции против России в случае «вторжения» на Украину

Великобритания и её союзники готовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае возможного вторжения РФ на Украину, заявила глава МИД королевства Лиз Трасс, слова которой приводит ТАСС. По её словам, подобное развитие событий приведёт к «масштабным последствиям».

Любое военное вторжение на территорию Украины повлечёт за собой масштабные последствия, включая скоординированное применение санкций, которые серьёзно отразятся на российских интересах и экономике страны, — сказала Трасс.

По её словам, Британия и союзники работают над этими санкциями, в том числе «высокоэффективными мерами, направленными против российского финансового сектора и физлиц». Трасс напомнила, что Украине оказывается необходимая поддержка в сферах экономики и безопасности.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал ответные меры США в случае введения новых антироссийских санкций. При этом глава российского МИД не уточнил, какая именно реакция последует с российской стороны.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, западным странам не позволяют отойти от конфронтации и заняться важными делами русофобские настроения, царящие в НАТО и Евросоюзе. На какие шаги в отношении России ещё может решиться Запад, министр гадать не стал. Санкции, отметил Лавров, это нелегитимная односторонняя мера и тупиковый путь, который в итоге обернётся против тех, кто его инициировал.