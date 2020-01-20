В британской столице 20 января проходит первый инвестиционный саммит «Британия-Африка». Это событие само по себе не привлекло бы внимания СМИ, если бы в октябре прошлого года Россия не устроила аналогичное мероприятие в Сочи. Повышенное внимание к Чёрному континенту со стороны мировых держав сигнализирует, что конкуренция за непаханое поле африканских рынков усиливается. Однако, как полагают британские эксперты, ключ к сердцу Африки — это не помпезные и дорогие саммиты, а многолетняя работа с африканскими лидерами и готовность инвестировать в самые разные сферы по примеру Китая.

Британский саммит открыл премьер-министр Борис Джонсон, который, по плану, должен был лично встретиться с лидерами 16 африканских государств, в том числе с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и кенийским главой Ухуру Кениатой. На вечер 20 января был запланирован торжественный приём в Букингемском дворце, хозяином которого должен был выступить принц Уильям. В сообщении британского правительства сказано, что это первый саммит подобного рода в истории Соединённого Королевства.

Принц Гарри и Борис Джонсон Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

По сравнению с октябрьским саммитом «Россия — Африка» британский форум выглядит скромно: на сочинской площадке был представлен почти весь континент и более 40 глав государств, он продолжался два дня. Кремль подчёркивал, что в своих отношениях с Чёрным континентом руководствуется прагматизмом, а не нравоучениями, британцы же при всём желании не могли проигнорировать ситуацию с правами человека в некоторых странах. Так, приглашение на саммит не получила Зимбабве. И если балом на российском форуме правили оружие, энергетика и полезные ископаемые, то Лондон сделал упор на высокие и «зелёные» технологии. В частности, Борис Джонсон объявил, что в рамках экологической политики Британия прекращает поддержку зарубежных проектов по добыче угля и развитию угольных электростанций.

Африканскую политику России и Британии роднит то, что они несколько запоздали к новому разделу континента, на этот раз не колониальному, а инвестиционному. В прошлом году объём взаимной торговли между РФ и Африкой южнее Сахары достиг $5 млрд, а аналогичные цифры у Китая и США равнялись $120 млрд и $35 млрд соответственно. Британия тоже уступает своим конкурентам в Африке, правда, меньше, чем Россия. Между 2014 и 2018 годами она вложила в Чёрный континент $17 млрд в сравнении с $72 млрд китайских, $34 млрд французских и $31 млрд американских инвестиций.

Конференция в Лондоне — это возможность для Соединённого Королевства изменить модель отношений с Африкой в сторону экономического сотрудничества, а не отношений, основанных на донорской помощи, — написал в колонке для The Guardian бывший премьер-министр Тони Блэр.

Особенно актуальными торговые соглашения с Африкой выглядят на фоне выхода Великобритании из Евросоюза. Хотя после 31 января Лондон продолжит исполнять ранее заключённые договора, они не являются бессрочными, поэтому перед ним стоит вопрос подписания новых соответствующих документов. Но аналитики BBC сомневаются , что в ближайшее время королевство сможет уделить Африке достаточное внимание: все последующие месяцы уйдут на переговоры по будущим отношениям с ЕС, главным торговым партнёром Великобритании. В этом свете первый инвестиционный саммит с участием африканских стран кажется осторожной пробой почвы на фоне активизации России и Китая.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2050 году каждый четвёртый мировой потребитель будет африканцем, — добавляется в статье аналитического центра British Foreign Policy Group. — В Африке располагаются 8 из 15 самых быстро растущих экономик мира. И всё же только 4% зарубежных прямых инвестиций сосредоточены на континенте, несмотря на планы Британии стать крупнейшим инвестором в Африке из стран G7 к 2025 году.

Впрочем, как указывают британские аналитики, подобные конференций должны подкрепляться многолетней дипломатической работой на более низком уровне. Китай устроил первый африканский саммит на своей территории ещё в 2000 году. После этого последовали многочисленные и регулярные визиты китайских официальных лиц на африканский континент. В общей сложности с 2008 по 2018 годы они посетили 43 африканские страны. Чего нельзя сказать об их российских и британских коллегах-чиновниках, которые ездили в Африку по остаточному принципу. Западные страны, кроме того, нередко ставили донорскую помощь и инвестиции в зависимость от ситуации с правами человека и демонстративно не работали с теми, кого подозревали в преступлениях против человечества. Этот фактор и дальше будет связывать руки Лондону в его африканских амбициях.