Британия перебросила дополнительные войска в Кабул

Британские военные начали развёртывание в Афганистане для помощи в эвакуации своих граждан и работавших с ними афганских специалистов. Об этом сообщает Минобороны Соединённого Королевства.

Использование военной поддержки одобрил премьер страны. Постоянный объединённый штаб в Нортвуде, где находится штаб-квартира британских ВС, отвечает за операцию.

Она будет проведена 600 военнослужащими вооружённых сил, которые уже начали развертывание, а члены 16-й воздушно-десантной бригады покинут страну в эти выходные, — уточнили в Минобороны.

Там пообещали сделать всё возможное, чтобы в следующие несколько недель «поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет».

Ранее стало известно, что Белый дом направит часть выведенных из Афганистана войск в столицу страны Кабул для помощи в эвакуации американского посольства. Госдепартамент США должен объявить об эвакуации большого числа сотрудников американской дипмиссии из Кабула. На данный шаг в отношении дипломатов повлияло обострение обстановки в Афганистане.