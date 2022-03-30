Британия отказалась платить рублями за российские товары

Великобритания не будет оплачивать российские товары рублями. Об этом заявил представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона, пишет агентство Reuters. Ранее ряд стран Евросоюза также отказались расплачиваться в валюте РФ.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности в сотрудничестве со своими коллегами ясно дали понять, что не будут платить в рублях, — сказал он.

Между тем руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник выразил уверенность, что если европейцы откажутся платить за российский газ в рублях, то перестанут получать «даровое» топливо, а найти других поставщиков, которые могли бы заменить Россию, в Европе не смогут. Он назвал «каплей в море» дополнительные поставки газа, который может попасть в Европу не из России.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие транзакции.