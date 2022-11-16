Британия отказала в выдаче виз более чем 100 дипломатам из России

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Власти Великобритании с 2018 года отказались выдать визы более 100 российским дипломатам по соображениям госбезопасности, сообщил глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум. Он отметил, что это было сделано после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, на юге Англии. По словам Маккаллума, большое количество российских чиновников было выслано из стран по всему миру, в том числе более 600 — из Европы, из которых свыше 400 признаны шпионами, передает агентство Reuters.

Это нанесло наиболее значительный стратегический удар российским спецслужбам в современной европейской истории. И вместе с скоординированными волнами санкций масштабы застали (президента России) Путина врасплох, — сказал Маккаллум.

Он также заверил, что Великобритания — одна из самых решительных сторонниц Украины в текущем конфликте.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября россиянам закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.

До этого стало известно, что запрет въезда для россиян с шенгенскими визами в Польшу вступил в силу 26 сентября. Речь идет о воздушных и морских пунктах пропуска. Для польских пограничников под запрет попали и обладатели шенгенских виз, которые выдавались третьими странами.