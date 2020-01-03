https://static.news.ru/photo/11168e7c-2f49-11ea-bdfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw/ dpa/Global Look Press

Иранский генерал Сулеймани был убит США, потому что они вправе «защищать себя от тех», кто угрожает их гражданам. Такую точку зрения высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Уоллес добавил, что за последние три месяца находившиеся в Ираке войска США якобы не раз атаковали ополченцы, имеющие поддержку со стороны Ирана. И Сулеймани являлся для Соединённых Штатов угрозой, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотни американцев собрались у Белого дома в Вашингтоне, чтобы выразить протест против возможной войны США и Ирана. Также люди выступают против политики, проводимой администрацией Трампа.