Британия объявила об ограничениях в сфере научного сотрудничества с РФ

Власти Британии объявили об ограничениях в сфере научного сотрудничества с Россией, сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства. Кабмин прекращает финансирование всех исследовательских программ, которые связаны с российскими государственными и институциональными партнёрами. Правительство также прекратит все текущие проекты, которые приносят прямую выгоду властям РФ.

Наука — это глобальная сила добра и мирного сотрудничества перед лицом самых насущных мировых проблем. Эти меры — ещё один способ объединить нас с Украиной, её демократически избранным правительством и её храбрым народом в это ужасное время, — сказал британский министр науки Джордж Фриман.

По его словам, Великобритания также не будет финансировать какие-либо новые совместные проекты с Россией через свои исследовательские и инновационные организации.

В правительстве отметили, что принятые меры направлены против российского государства, а также отдельных лиц и организаций, имеющих тесные связи с Кремлем, а не против отдельных российских исследователей и студентов, которые могут выступать против действий России на Украине.

Ранее Британия заморозила налоговое сотрудничество с Россией из-за событий на Украине. Лондон перестанет снабжать российскую сторону информацией, которая может привести к увеличению доходов.