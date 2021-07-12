Британия отказала России в проведении заседания СБ ООН по ситуации в Буче

Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче. Как сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия вновь потребует созыва заседания до конца дня.

Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе, — написала Захарова.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в городе Буче Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. В Минобороны заявили, что считают опубликованные материалы фейком и постановкой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию, которая займётся расследованием событий в украинской Буче. В Минобороны России по-прежнему настаивают на том, что данные события являются провокацией и инсценировкой Киева. В свою очередь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать информацию об убийстве мирных жителей, принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц и дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации).

Против РФ высказался и президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер Японии Фумио Кисида. Они выступили с резким осуждением произошедшего.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в попытке сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима». Отмечается, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буче.