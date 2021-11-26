Британия направит танки в Германию на случай войны с Россией

Великобритания намерена перебросить значительное количество военной техники в Германию на случай войны с Россией. Речь идёт о модернизированных танках Challenger 3, бронетранспортёрах Boxer, гусеничных боевых машинах Ajax, а также артиллерии и беспилотниках, приводит The Times слова командующего сухопутными войсками Соединённого Королевства генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса. Кроме того, в Лондоне планируют создать две новые военные базы за пределами страны — в Кении и Омане.

Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники, — сказал генерал.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что российские власти допустят ошибку, если решат вторгнуться на территорию Украины. При этом она отметила, что Лондон является близким союзником Киева.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пояснил, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины не потому, что враждебно настроена по отношению к России, а из-за «приверженности» к демократии и свободе.

В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать. В то же время Запад нагнетает обстановку, выступая с антироссийскими заявлениями и отправляя на Украину военных советников.