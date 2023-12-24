Британия направит катер в Карибское море в знак поддержки Гайаны

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Великобритания собирается направить патрульный катер Trent в Карибское море в качестве сигнала дипломатической и военной поддержки Гайаны, сообщает BBC со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что катер будет задействован в совместных учениях в регионе после 25 декабря.

В конце этого месяца Trent посетит Гайану, нашего регионального союзника и партнера по Содружеству, в рамках серии мероприятий в регионе во время своего патрулирования Атлантики, — заявил изданию представитель ведомства.

Trent отправляется в Карибское море на фоне спора между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Длящийся более ста лет территориальный спор обострился в 2015 году в связи с открытием месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти.

Гайана была британской колонией и получила независимость от Великобритании в 1966 году. До этого в течение 135 лет она называлась Британская Гвиана.

15 декабря сообщалось, что власти Венесуэлы и Гайаны договорились не применять силу для решения территориального конфликта по Эссекибо. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров, которые проходили в столице Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне. В тексте указано, что для поиска выхода из кризиса стороны созовут специальную комиссию.

До этого жители Венесуэлы проголосовали за присоединение к стране региона Эссекибо, входящего в состав Гайаны. По данным местной ЦИК, его поддержали более 95% граждан. На это президент Гайаны Ирфаан Али сказал, что армия страны будет защищать «каждый дюйм» региона.