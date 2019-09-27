https://static.news.ru/photo/9cc63302-e168-11e9-88b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская компания получила контракт на изготовление бюстов Фредди Меркьюри на 1 миллион фунтов стерлингов и экспорт в США. Прибыль от продажи сувенира должна пойти на благотворительную деятельность группы Queen в фонд Mercury Phoenix Trust, которая борется со СПИДом и ВИЧ.

Компания начинала продажи с бюста, выпущенного в 2018 году. Та скульптура выставлена в музее Queen Studio Experience в Монтре, сообщает РИА Новости.

Бюсты Фредди Меркьюри в зависимости от размера продаются по цене от 1,875 тысячи фунтов стерлингов (148,5 тысячи рублей) до 3,7 тысячи (293 тысячи рублей).

Ранее News.ru сообщал, что музыканты британской рок-группы Queen, если сложить вместе их состояния, богаче английской королевы. Это следует из рейтинга газеты The Sunday Times. По мнению издания, финансовому успеху музыкантов способствовал выход в 2018 году на экраны фильма «Богемская рапсодия» режиссёра Брайана Сингера, рассказывающего о творческом пути коллектива. Картина собрала в мировом прокате порядка $1 млрд.