Британия начала вывозить сотрудников посольства из Киева

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Норвегия призвала своих граждан покинуть Украину в связи с напряжённой политической обстановкой в стране. Также в Осло рекомендовали не посещать территорию России в пределах 250 км от границы с Украиной, сообщает РИА Новости.

Дипведомства уже многих стран дали своим гражданам такие же рекомендации. С призывом покинуть Украину из-за обострившейся обстановки к своим гражданам обратились Нидерланды, Южная Корея и Япония. В пятницу, 11 февраля,...