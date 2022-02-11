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Британия начала вывозить сотрудников посольства из Киева

22:42, 11 февраля 2022
Британия начала вывозить сотрудников посольства из Киева Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Британия приступила к эвакуации сотрудников посольства из Киева, оно больше не сможет оказывать консульскую помощь. Также МИД Великобритании рекомендует своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, говорится в обновлённой рекомендации по путешествиям, которую опубликовало ведомство.

Министерство рекомендует воздерживаться от любых поездок на Украину. Гражданам Великобритании, находящимся на Украине, следует уехать сейчас, пока ещё доступен коммерческий транспорт, — предупреждает британский МИД.

Английское ведомство приняло решение о вывозе сотрудников посольства из Киева на фоне «наращивания российских войск на границах Украины», что якобы усилило угрозу военных действий.

В связи с этой возросшей угрозой МИД принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева. Посольство остаётся открытым, но не сможет оказывать личную консульскую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США уверены: Россия решила вторгнуться на Украину. И произойдёт это уже на следующей неделе. По словам представителей Белого дома, на территории Украины разыграется ужасающая кровавая кампания.

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