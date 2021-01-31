Британия начала процесс присоединения к Транстихоокеанскому партнёрству

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Великобритания инициировала процесс присоединения страны к соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП). 1 февраля министр внешней торговли Элизабет Трасс подаст запрос на членство, в течение года начнутся переговоры об условиях.

В заявлении министерства, которое приводит ТАСС, говорится, что присоединение к ТТП принесёт пользу британскому бизнесу, расширив его доступ «к стремительно растущим рынкам крупных мировых экономик, включая Мексику, Малайзию и Вьетнам».

Британия рассчитывает на беспошлинный доступ своих товаров, в том числе алкогольных напитков и машин, в страны ТТП и упрощение визового режима для предпринимателей. Власти страны подчёркивают, что присоединение к ТТП является частью плана по укреплению позиций Лондона в сфере международной торговли после Brexit. Объём двусторонней торговли Великобритании с 11 государствами — членами Транстихоокеанского партнёрства в 2019 году оценивался в $152 млрд.

Соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи поставили представители Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Японии, Сингапура, Чили и США. В том же году ставший президентом Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Оставшиеся государства в мае 2019 года подписали новый документ о создании зоны свободной торговли — Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве.

30 декабря 2018 года соглашение вступило в силу. Его ратифицировали Австралия, Вьетнам, Канада, Мексика, Сингапур, Япония и Новая Зеландия. 13% мирового ВВП приходятся на страны объединения. Возможность присоединиться к ТТП рассматривает Китай.

Как писал NEWS.ru, 1 января Великобритания и Евросоюз завершили переход по Brexit, одновременно вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами. Британия стала независимой от ЕС после 47 лет членства и через четыре с половиной года после референдума.