Британия дрейфует к Турции: Лондон готов признать Северный Кипр

В Женеве 27 апреля начался неофициальный саммит, посвящённый кипрскому урегулированию. Участники переговоров в формате «5+1», который предполагает участие лидеров греческой и турецкой общин, министров иностранных дел Греции, Турции и Великобритании, а также генсека ООН, должны обсудить условия для перезапуска межобщинного диалога. В позиции некоторых стран-гарантов в последнее время наметились серьёзные изменения. Накануне британское правительство дало понять о своей готовности признать государственность Северного Кипра.

Переговоры будут проходить несколько дней. Согласно изначальному плану, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведёт индивидуальные встречи сначала с главой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром, а затем — с лидером Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Пленарное заседание с участием всех заинтересованных сторон должно состояться 28 апреля. После у Гутерриша состоятся двусторонние встречи с представителями стран — гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, то есть с главами МИД Турции, Греции и Великобритании Мевлютом Чавушоглу, Никосом Дендиасом и Домиником Раабом.

Второе, уже итоговое пленарное заседание должно пройти в Женеве 29 апреля. В ООН рассчитывают, что именно на нём сторонам удастся подписать резолюцию, которая даст гарантии возобновления внутрикипрских переговоров. До настоящего времени позиции двух сторон не внушали надежды на какой-либо прогресс. Апеллируя к резолюциям ООН, Никосия выступает за формирование единой двухобщинной и двухзональной федерации, в то время как ТРСК делает акцент на необходимости оформления разрыва между двумя частями острова путём создания двух независимых государств. Эту позицию активно поддерживает турецкая сторона, признавшая Северный Кипр.

Christian Handl/http://imagebroker.com/Global Look Press

Сдвиг в позиции Британии

Незадолго до женевской встречи британские правительственные источники Sunday Express сообщили , что Лондон всерьёз рассматривает вариант с официальным признанием государственности Северного Кипра. Это показало масштабный разрыв с позицией других европейских государств, отказавшихся поддерживать право ТРСК на самоопределение. Как отмечало британское издание, решение по этому вопросу помогло бы 300 тысячам представителей турецкой общины, которые проживают на территории Великобритании, добираться до острова. В то же время тысячи британских граждан на Северном Кипре также смогли бы в упрощённом режиме посещать Соединённое Королевство. Турецкая часть после такого решения получила бы шанс превратиться в популярное туристическое направление среди британцев.

Как обращала внимание Sunday Express, Эрсин Татар обсуждал этот вопрос с Раабом и с государственным министром по делам Европы и Америки, по делам Содружества и развития Великобритании Венди Мортон. В разговоре с изданием сам лидер турок-киприотов призвал британское правительство поддержать план создания двух государств. Татар выразил уверенность в том, что процесс брекзита «освободил» Великобританию от европейского сообщества и его политических установок, в связи с чем королевство теперь имеет возможность сыграть уникальную роль нейтрального посредника в вопросах вокруг Кипра и Восточного Средиземноморья, гарантируя сбалансированное отношение к обеим общинам острова и их интересам.

Доменик Рааб George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сближение с Турцией

На острове у Великобритании имеются две военные базы — Акротири и Декелия, где есть аэродром (в Акротири) и гарнизоны. Это не просто два военных объекта — это маленькие населённые пункты со школами, жилыми комплексами и сельскохозяйственными угодьями, которые образуют отдельную заморскую территорию площадью 254 кв. км (3% от территории Кипра). До настоящего времени циркулировали предположения, что для Лондона выгоднее, чтобы на острове сохранялась политическая неопределённость. Якобы это помогало консервировать его военное присутствие. Однако Sunday Express считает, что вариант с признанием государственности Северного Кипра выглядит для Великобритании более выгодным сценарием: сделка приведёт к долгосрочному военному партнёрству между британцами и ТРСК.

Важнее другое: ситуация с пока неофициальным намерением признать Северный Кипр ставит британское руководство по одну сторону баррикад с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отношения Лондона и Анкары совершили серьёзный качественный рывок на фоне «развода» королевства с евросообществом. В турецких государственных СМИ нередко говорят о том, что Анкара превратилась в важнейшего союзника Лондона в постбрекзитовскую эпоху. С их точки зрения, выход из Евросоюза дал Соединённому Королевству возможность предпринимать самостоятельные действия, в том числе на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, чем оно и воспользовалось, переориентировав свою политику в этих регионах на Турцию. На этом фоне сигналы, исходящие от Лондона на кипрском направлении, только убеждают в продолжающемся сближении двух государств.