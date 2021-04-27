Британия дрейфует к Турции: Лондон готов признать Северный Кипр

В Женеве 27 апреля начался неофициальный саммит, посвящённый кипрскому урегулированию. Участники переговоров в формате «5+1», который предполагает участие лидеров греческой и турецкой общин, министров иностранных дел Греции, Турции и Великобритании, а также генсека ООН, должны обсудить условия для перезапуска межобщинного диалога. В позиции некоторых стран-гарантов в последнее время наметились серьёзные изменения. Накануне британское правительство дало понять о своей готовности признать государственность Северного Кипра.
Переговоры будут проходить несколько дней. Согласно изначальному плану, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведёт индивидуальные встречи сначала с главой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром, а затем — с лидером Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Пленарное заседание с участием всех заинтересованных сторон должно состояться 28 апреля. После у Гутерриша состоятся двусторонние встречи с представителями стран — гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, то есть с главами МИД Турции, Греции и Великобритании Мевлютом Чавушоглу, Никосом Дендиасом и Домиником Раабом.
Второе, уже итоговое пленарное заседание должно пройти в Женеве 29 апреля. В ООН рассчитывают, что именно на нём сторонам удастся подписать резолюцию, которая даст гарантии возобновления внутрикипрских переговоров. До настоящего времени позиции двух сторон не внушали надежды на какой-либо прогресс. Апеллируя к резолюциям ООН, Никосия выступает за формирование единой двухобщинной и двухзональной федерации, в то время как ТРСК делает акцент на необходимости оформления разрыва между двумя частями острова путём создания двух независимых государств. Эту позицию активно поддерживает турецкая сторона, признавшая Северный Кипр.
Сдвиг в позиции Британии
Незадолго до женевской встречи британские правительственные источники Sunday Express
Как обращала внимание Sunday Express, Эрсин Татар обсуждал этот вопрос с Раабом и с государственным министром по делам Европы и Америки, по делам Содружества и развития Великобритании Венди Мортон. В разговоре с изданием сам лидер турок-киприотов призвал британское правительство поддержать план создания двух государств. Татар выразил уверенность в том, что процесс брекзита «освободил» Великобританию от европейского сообщества и его политических установок, в связи с чем королевство теперь имеет возможность сыграть уникальную роль нейтрального посредника в вопросах вокруг Кипра и Восточного Средиземноморья, гарантируя сбалансированное отношение к обеим общинам острова и их интересам.
Сближение с Турцией
На острове у Великобритании имеются две военные базы — Акротири и Декелия, где есть аэродром (в Акротири) и гарнизоны. Это не просто два военных объекта — это маленькие населённые пункты со школами, жилыми комплексами и сельскохозяйственными угодьями, которые образуют отдельную заморскую территорию площадью 254 кв. км (3% от территории Кипра). До настоящего времени циркулировали предположения, что для Лондона выгоднее, чтобы на острове сохранялась политическая неопределённость. Якобы это помогало консервировать его военное присутствие. Однако Sunday Express считает, что вариант с признанием государственности Северного Кипра выглядит для Великобритании более выгодным сценарием: сделка приведёт к долгосрочному военному партнёрству между британцами и ТРСК.
Важнее другое: ситуация с пока неофициальным намерением признать Северный Кипр ставит британское руководство по одну сторону баррикад с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отношения Лондона и Анкары совершили серьёзный качественный рывок на фоне «развода» королевства с евросообществом. В турецких государственных СМИ нередко