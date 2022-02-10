Британия допустила дальнейшее развёртывание войск в Европе

Глава минобороны Британии Бен Уоллес не исключил дальнейшего развёртывания британских войск в восточной и южной Европе. Как он заявил в интервью радиостанции LBC, такой исход возможен на фоне ситуации с Украиной.

Вы можете увидеть дальнейшую отправку наших сил к нашим союзникам в Восточной или Южной Европе, если это потребуется, — сказал Уоллес.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил о желании Лондона «давить» на Москву. При этом он предположил, что политику Лондона нельзя воспринимать серьёзно, и необходимо возвращаться к серьёзным размышлениям о будущем европейской безопасности, характерным в том числе для 1990-х годов.

Глава британского внешнеполитического ведомства прилетела в Москву 9 февраля с двухдневным визитом. Она намерена встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию по Украине. Также Лиз Трасс намерена обсудить отношения Лондона и Москвы и международную повестку. Накануне дипломат предупредила о возможных санкциях против России.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва выступает за равноправный диалог с Лондоном, однако Британии необходимо изменить тональность риторики в отношении России.