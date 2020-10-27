Британец взломал веб-камеры сотен женщин и следил за их интимной жизнью

https://static.news.ru/photo/f8527ba0-1870-11eb-8757-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Великобритании получил доступ к веб-камерам 772 жительниц 39 стран и следил за их интимной жизнью. Делал он это с помощью приложения, замаскированного под продукт известной компании. Его вычислило ФБР.

Агенты Федерального бюро расследований США занялись 57-летним Кристофером Тэйлором после того, как приложение установила студентка Технологического института Джорджии. Девушка подключилась к сети учебного заведения, и руководство заметило подозрительную активность.

ФБР выследило преступника по IP. На компьютере британца были обнаружены фото сотен переодевающихся и занимающихся сексом женщин. Выяснилось, что он шпионил за ними с августа 2012-го по июль 2015 года. Тэйлор признал вину и заявил, что сильно сожалеет о содеянном.

Большое жюри Джорджии предъявило британцу обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и компьютеров в январе 2019 года. Теперь мужчине грозит экстрадиция в США, где его может ожидать до 20 лет лишения свободы.

В ходе последнего судебного заседания британец и его жена пригрозили, что в случае экстрадиции покончат с собой. Слушания по экстрадиции идут в Вестминстерском суде, пишет Daily Mail.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, специалист в области компьютерной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс заявил, что подобрал пароль от Twitter президента США Дональда Трампа с пятой попытки. По его словам, политик использовал в качестве пароля аббревиатуру своего предвыборного лозунга Make America Great Again 2020! — «maga2020!».