Бездомный обокрал пятерых младенцев ради успокоения Daily Mirror: в Британии пойман бездомный, воровавший соски у младенцев

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники полиции Великобритании задержали в городе Харлоу 23-летнего бездомного, который украл у пятерых младенцев соски, передает Daily Mirror. Мужчина на допросе заявил, что делал это для того, чтобы успокоиться.

Как отмечает газета, речь идет о юноше без определенного места жительства. Он соорудил себе палатку и стал промышлять воровством: злоумышленник забирал у младенцев соски, потом возвращался в свое жилище и сам начинал сосать их. После пяти краж британца все-таки задержали.

Подозреваемому дали государственного адвоката, когда его дело поступило в суд. Защитник мужчины заявил, что мотивом для краж стала травма детства и, в частности, тот факт, что «в младенчестве мужчине никогда не давали соски». Последние же, по словам адвоката, нужны были ему для успокоения. В итоге молодой человек был признан виновным, следующие 14 месяцев он проведет за решеткой.

Ранее под Уфой задержали подростка, который пригрозил ножом другу на глазах у прохожих и похитил его за отказ вместе воровать. Молодые люди жили в селе Михайловка, один из них с детства крадет из магазинов и в свои 17 лет уже был судим. Когда родители запретили другу с ним общаться, несовершеннолетний решил напасть.