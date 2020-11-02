Британец Джимми Корона устал от своей фамилии за время пандемии

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Пандемия коронавируса уже не один месяц доставляет множество проблем жителям всех стран мира. Однако, как оказывается, эти сложности связаны не только с опасностью для здоровья. В СМИ набирает популярность история обычного 38-летнего британца, который страдает из-за своей фамилии. Его зовут Джимми Корона.

О злоключениях мужчины рассказывает издание The Mirror. До вспышки коронавируса житель города Сток-он-Трент в английском графстве Стаффордшир и не предполагал, что фамилия может стать для него источником неприятностей.

Всё изменилось с началом пандемии. Теперь никто не верит, что Корона — настоящая фамилия Джимми, люди уверены, что он над ними издевается. Он вынужден постоянно предъявлять документы, чтобы развеять сомнения.

Никто не верит мне, за исключением тех, кто знаком со мной много лет. Поэтому я вынужден показывать банковскую карту или паспорт, чтобы доказать, что у меня действительно такая фамилия — и всегда была. Очень странно слышать своё имя отовсюду, раз за разом. Это не такое имя, как у большинства — не Смит и не Дэвис, — но оно сейчас ежедневно везде, в новостях, в газетах, на радио. Это безумие, — жалуется мужчина.

Корона рассказал, что ему даже пришлось показывать банковскую карту врачам, чтобы доказать, что он действительно дал свою фамилию новорождённому сыну. Однако, несмотря на все трудности, англичанин гордится фамилией и своими предками. Так, его дед Джозеф Корона смог выжить в немецком концлагере во время Второй мировой войны.

Его уже нет, <...> но без него у меня бы не было этой уникальной фамилии. Так что я бы ни за что не стал её менять, даже после всего этого, — резюмировал Джимми.

Как сообщал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса англичане могут вновь лишиться одной из своих любимых забав — футбола. По мнению главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, розыгрыш Английской премьер-лиги может быть приостановлен из-за новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.