Британцы высмеяли заявления президента США о «вторжении» России на Украину

Читатели британского издания Daily Mail в комментариях под новостью о том, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой «вторжения» России на Украину, высмеяли заявления американского лидера и поставили под сомнение вероятность нападения РФ.

Они говорят об этом уже на протяжении нескольких месяцев. Помните, когда они сказали посольству срочно уехать? Ничего не случится, — думает пользователь под ником Dr John Bercow.

А он уверен, что в среду? Почему не в четверг или пятницу? — написал aD.

Так-так, я занесу это в свой дневник. Подождите, но у меня написано, что Россия должна была напасть 25 декабря, потом 3 января и даже 26 января. Интересно, запишу новую дату, — отмечает Helmoth.

Президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки. Отмечается, что собеседники Байдена восприняли его сообщение со скепсисом. Один из европейских дипломатов сказал хозяину Белого дома, что они «всё ещё отказываются такое покупать».

Ранее стало известно, что «нападение» России на Украину состоится 16 февраля, сообщило агентство Bloomberg. Источником данной информации названы «чиновники», не сказано, каких стран, не приводятся их фамилии и должности. Других доказательств достоверности информации нет.