Британцы высмеяли армию Украины

Обозреватель британской газеты Макс Айтчисон обратил внимание, что оружие в руках резервистов ненастоящее, и иронично отметил, что с такой армией «шутки плохи».

Ukraine's 'Dad's Army' train with fake wooden guns while Putin's 100,000-strong force masses on the border https://t.co/TTZ8T2tW2Q