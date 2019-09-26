https://static.news.ru/photo/bd99ddac-e052-11e9-a6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Seitz/Global Look Press

Британские журналисты составили рейтинг, включающий маяки из разных уголков мира. Эксперты выбрали самые живописные навигационные сооружения.

Первую строчку занял маяк Бичи Хед, возведённый на английском побережье Ла-Манша в 1902 году. Сооружение высотой 43 м стало последним, возведённым Trinity House — официальной организацией, отвечающей за навигацию в Англии — в классическом стиле «каменная башня».

Следом идёт маяк Хесета в американском штате Орегон. Башня высотой 62 метра была возведена в 1893 году. В 1963 году управление светом стало автоматическим. Маяк работает до сих пор, а в доме смотрителя теперь расположен отель для туристов.

На третьем месте — маяк мыса Реинга. Он был построен в 1941 году. Его высота составляет 10 м, однако свет можно увидеть на расстоянии до 30 км. Маяк функционирует до сих пор и пользуется большой популярностью у путешественников.

В список также вошел старейший маяк в мире — римская Башня Геркулеса. Возведённая во второй половине первого века нашей эры башня используется для навигации и сейчас. 55-метровое сооружение находится в испанской Ла-Корунье.

Кроме того, журналисты отметили заброшенный маяк Рубьерг Кунд на севере Дании. Он был построен в 1900 году. Свет от маяка видно на расстоянии до 42 км, передаёт «Профиль».

Ранее News.ru писал, что эксперты сферы недвижимости составили рейтинг городов, жители которых в наибольшей степени довольны своим уровнем жизни. Лидером списка стало Кудрово, расположенное на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.