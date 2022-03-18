Британцы возмутились ростом цен из-за санкций против России
Daily Mail: британцы возмутились ростом цен из-за санкций против России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:29, 21 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Читатели британского издания Daily Mail выразили своё недовольство ростом цен на различные категории товаров после введения санкций против России. Комментарии с критикой появились под публикацией заявления канцлера казначейства Соединённого Королевства Риши Сунака, который сказал, что «понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны». Британцы назвали слова представителя властей «лицемерием».
Я изо всех сил пытаюсь понять, как человек с девятизначной суммой на банковском счету может иметь какое-либо представление о том, что чувствует большая часть этой страны, — заявил один из пользователей.
Некоторые отметили, что власти «потеряли связь с реальностью». Многие также заявили, что несмотря на резкий рост цен, правительство не собирается урезать налоги, а зарплаты при этом останутся на том же уровне.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов. По его словам, в стране такая собственность есть, но её немного. Он пояснил, что народ Польши выступает за конфискацию, несмотря на конституционные ограничения, связанные с правом собственности. Глава правительства добавил, что Сейм проведёт все необходимые законодательные изменения, чтобы осуществить конфискацию имущества олигархов из России.