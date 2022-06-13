Британцы возмутились мемом Минобороны Украины с королевой Елизаветой II

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Британские пользователи Сети возмутились мемом Министерства обороны Украины с королевой Великобритании Елизаветой II, который был опубликован на официальной странице ведомства в Twitter. На картинке изображена королева с противотанковым комплексом США Javelin, а на её розовом платье пришита нашивка с трезубцем, который носят на форме украинские националисты. Над изображением содержится подпись на английском языке: «Боже, благослови королеву, Украину и весь остальной мир».

Это ужасно! Это неуважительно. Совсем не подходит для нашей королевы, — написал один из пользователей.

Некоторые удивились «наглостью» украинцев.

Я думаю, вы должны быть прежде всего благодарны британским налогоплательщикам, — написал другой возмущённый пользователь.

Некоторые пошутили на предмет того, что на одежде королевы «красуется логотип Maserati».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «ливерной колбаской», так как, по мнению политика, немецкое руководство через Нидерланды не даёт Украине стать кандидатом в Евросоюз. Он сделал такой вывод, основываясь на информации о том, что Германия — крупнейший торгово-экономический партнёр Нидерландов. Нардеп при этом не объяснил отказ Дании принимать статус Украины в качестве кандидата на вступление в ЕС.