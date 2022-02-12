Британцы восхитились картиной, на фоне которой снялись Шойгу и Уоллес

Британцы оставили множество восхищённых отзывов по поводу картины, которая стала фоном для совместного фото министров обороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса, а также начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина. Своими эмоциями англичане поделились в Twitter.

Министры снялись на фоне картины, где изображены главнокомандующие союзных войск во время Второй мировой войны на фоне рейхстага в Берлине. На изображении рядом стоят британский фельдмаршал Бернард Монгомери, генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, маршал Советского Союза Георгий Жуков и генерал французской армии Жан де Тассиньи.

Фото опубликовано в Twitter британского Минобороны. Именно оно вызвало эмоции у англичан. «Я прикован к картине за ними», «Вот именно. Монти, Айк и другие. Союзники», пишут в комментариях пользователи.

Не упустили британцы случая и позлословить насчет главы МИД Лиз Трасс, которая тоже недавно побывала в Москве. «Слава богу, вы убрали любителя Лиз Трасс с дороги», «Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс», «Бьюсь об заклад, это прошло намного лучше, чем вчерашняя встреча Лиз Трасс», написали жители Соединённого Королевства.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов профессионалы, и если они пообещали, что Россия не будет вторгаться на Украину, стоит воспринимать это серьёзно. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после встречи с российским коллегой.