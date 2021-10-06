Британцы связали падение цен на газ с заявлениями Путина

Великобритания считает, что цены на газ на мировом рынке снизились после заявлений Владимира Путина. Российский лидер рассказал о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители, пишет издание Financial Times.

Владимир Путин во врем совещания о состоянии глобального энергорынка обрисовал сложную ситуацию, с которой пришлось столкнуться Европе. По словам президента РФ, причиной серьёзного дисбаланса стали «резкие необдуманные действия», также на ситуацию повлияли несколько неблагоприятных факторов.

Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию, — пишут авторы статьи.

Владимир Путин также назвал ошибочной деятельность Еврокомиссии по сворачиванию долгосрочных контрактов. По словам российского президента, такая политика не учитывает специфики газового рынка из-за множества факторов неопределённости.

Ранее читатели британского издания The Telegraph высоко оценили слова президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере. Российский лидер назвал ситуацию с повышением цен истерикой и неразберихой.