Британцы раскритиковали премьера Австралии из-за требования к Путину Читатели Sky News раскритиковали премьера Австралии Альбанезе из-за требования к Путину

Фото: IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

Энтони Альбанезе

Читатели британского издания Sky News в Twitter возмутились требованием премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот отступил в вопросе Украины. Глава австралийского правительства ранее заявил, что мир должен оказывать давление на российского лидера в вопросе Украины.

Альба, ты правда думаешь, что Путин тебя боится? Серьезно? — задался вопросом один из юзеров.

Пользователь под ником OldSchool сыронизировал, написав, что Путин «в ужасе» от требования Альбанезе.

Antonios Symeonakis в комментариях пояснил, что премьеру Австралии не обязательно показывать то, что он является марионеткой США. По его мнению, это и так всем известно.

Альба даже не смог произнести имя Владимир, — написал Samuel Honey.

Читатель Kylie Tobler был немногословен — он вежливо призвал Альбанезе помолчать.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его слова об «исторической победе» после вывода российских войск из Херсона. По мнению многих юзеров, глава Украины воспринимает происходящие события как очередную серию одного из своих шоу.