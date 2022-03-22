Британцы призвали уволить главу Минобороны после розыгрыша пранкеров

Жители Великобритании потребовали отправить в отставку министра обороны Бена Уоллеса после того, как он рассказал российским пранкерам о поставках некоторых видов оружия на Украину в ущерб собственной стране. Читатели Daily Mail назвали министра клоуном, недостойным управлять оборонным ведомством.

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Уоллесу от имени главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Британский министр в ходе разговора заявил, что отправил Киеву большое количество противотанковых установок и теперь они на исходе у британской армии. Запись этого разговора появилась в сети и откровения министра возмутили британцев.

Отправить в отставку! Невероятно, что такие клоуны правят страной, — цитирует издание читателя под ником Partridge A.

С ним согласился пользователь The14men. По его словам, Уоллес должен быть срочно уволен со своего поста, так как представляет угрозу для нацбезопасности Соединённого Королевства. Комментатор cretinous добавил, что Уоллес должен чистить туалеты в здании Минобороны, а не управлять ведомством.

Другие читатели предположили, что откровения министра вызовут смех у президента России Владимира Путина, а также отметили, что после таких заявлений «самое время вводить танки в Великобританию».

Ранее Вован и Лексус разыграли главу МИД Швеции Анн Линде, и та в разговоре с ними выдала гостайну. Пранкеры попросили о финансировании ФБК (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена), занимающейся «новым расследованием в отношении российских чиновников». Министр ответила, что у Стокгольма «есть деньги на поддержку гражданского общества» в размере 38 млн евро. Эта сумма рассчитана на пять лет.