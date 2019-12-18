https://static.news.ru/photo/56e531c0-2179-11ea-8835-fa163e074e61_660.jpg Фото: StandardToilet

Повысить эффективность работников на предприятиях можно, если в туалетах установить неудобные унитазы, сидеть на которых практически невозможно. Такую идею подал бизнесменам британский стартап StandardToilet.

Там даже предложили практический вариант — унитаз с наклоном в 13 градусов. Секрет в том, что просидеть дольше пяти минут не получится из-за дискомфорта в ногах. Таким образом, офисный работник сделает исключительно то, за чем пришёл, не рассиживаясь слишком долго, пишет Daily Mail.

Издание ссылается на статистические данные, которые гласят, что отлучки работников обходятся британским предприятиям в £4 млрд. Но если обеденные перерывы в современном обществе не запретишь, то простимулировать «справить нужду» побыстрее можно вполне.

Есть, впрочем, и положительный момент. Авторы идеи утверждают, что их изобретение позволит избежать офисным работникам ослабления тазовых мышц и геморроя. А это — уже не меркантильный подход работодателя, а забота о здоровье подчинённых.

В интернете идея стартаперов вызвала бурные споры. Многие её осудили, назвав злым оскалом мирового капитализма. А некоторые даже придумали лайфхаки, как «обмануть» систему. Впрочем, пока что новинка распространение не получила.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажиры столичного метро обнаружили камеры наблюдения в туалета на станциях. В подземке подтвердили: наблюдение действительно ведётся.