Британцы предложили разрешить афганцам легально выращивать опиум

В британском парламенте предложили выращивать опиум на законных основаниях. Об этом сообщил британский депутат от Консервативной партии, председатель Вестминстерского комитета по реформе наркополитики Криспин Блант в беседе с Politico.

По его словам, полученное афганскими фермерами разрешение на выращивание данной культуры может позволить им справиться с нищетой. Вместе с тем политик отметил, что другие страны также могут оказать поддержку и вложиться в создание в Афганистане современной инфраструктуры для производства опиума.

Другая собеседница издания, специализирующаяся на вопросах наркополитики, Джулия Бакстон выступила против такого решения. По её мнению, это не поможет повысить уровень финансовой стабильности среди обычных крестьян.

Это должна быть стратегия восстановления национальной экономики в целом, — считает Бакстон.

Ранее были названы способы восстановления экономики Афганистана. Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович считает, что движение «Талибан» (запрещено в РФ), установившее контроль над территорией всей страны, может построить успешное государство в экономическом плане, если откажется от криминальной политики и не будет выращивать опийный мак.