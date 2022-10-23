Читатели The Sun призвали Зеленского не втягивать Запад в конфликт с РФ

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читателей The Sun разозлил призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу ударить по Кремлю в ответ на удар по его офису. В Twitter-аккаунте бритнаской газеты они потребовали от украинского лидера не втягивать Запад в конфликт с Россией.

А можно нас не впутывать в это дело, чувак? — обратился к Зеленскому один из читателей.

Ряд комментаторов расценили слова Зеленского как намерение развязать новую мировую войну. Они также возмутились тем, что он постоянно пытается указывать западным странам, как им следует действовать.

Самое смешное, что он всегда говорит, что Запад должен делать то, Запад должен делать это, <...> Запад должен предоставить его Путину, — написал пользователь с ником gastlione.

Заявление о том, что Западу следует нанести удар по Кремлю, украинский лидер сделал накануне в эфире канадского телевидения. По мнению президента, западные страны обязаны таким образом отреагировать в случае ударов РФ по его офису, не принимая во внимание, что Украина не является членом НАТО. Он объяснил свою позицию тем, что конфликт разворачивается в Европе.