Британцы посмеялись над оказавшимся в одиночестве на саммите НАТО Джонсоном

Британские читатели Daily Mail высмеяли премьера Бориса Джонсона, который вдруг оказался в одиночестве перед церемонией на саммите НАТО. Газета опубликовала материал о экстренном заседании Альянса и видео, на котором были видны все участники саммита.

На кадрах Джонсон стоит на предписанном ему месте, к нему подходит президент Франции Эммануэль Макрон, но здороваться начинает не британским премьером, а с премьерами Греции, Исландии, других стран.

Рядом с Джонсоном постепенно образовался круг из участников саммита, которые вели оживлённый разговор, но Джонсон в нём не участвовал, а одиноко стоял в стороне. Это вызвало и удивление и недоумение британцев.

«Борис похож на скитальца», пишут в комментариях к статье пользователи. Некоторые впрочем. нашли объяснение происходящему — они обвинили премьера во втягивание страны в конфликт.

Ох, Борис! Невероятно, если подумать, не так давно Великобритания была одной из самых почитаемых и уважаемых стран в мире... Как вы как страна можете принять это? — выразил своё мнение читатель из Франции.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западным странам необходимо продолжать усиливать давление на Россию в экономическом плане. В интервью LBC он подчеркнул, что следующие ограничения должны затронуть золотой резерв РФ.