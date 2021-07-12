Британцы посмеялись над оказавшимся в одиночестве на саммите НАТО Джонсоном

Британские читатели Daily Mail высмеяли премьера Бориса Джонсона, который вдруг оказался в одиночестве перед церемонией на саммите НАТО. Газета опубликовала материал о экстренном заседании Альянса и видео, на котором были видны все участники саммита.
На кадрах Джонсон
Рядом с Джонсоном постепенно образовался круг из участников саммита, которые вели оживлённый разговор, но Джонсон в нём не участвовал, а одиноко стоял в стороне. Это вызвало и удивление и недоумение британцев.
«Борис похож на скитальца», пишут в комментариях к статье пользователи. Некоторые впрочем. нашли объяснение происходящему — они обвинили премьера во втягивание страны в конфликт.
Ох, Борис! Невероятно, если подумать, не так давно Великобритания была одной из самых почитаемых и уважаемых стран в мире... Как вы как страна можете принять это? — выразил своё мнение читатель из Франции.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западным странам необходимо продолжать усиливать давление на Россию в экономическом плане. В интервью LBC он подчеркнул, что следующие ограничения должны затронуть золотой резерв РФ.