Читатели британской газеты The Telegraph жёстко отреагировали на слова журналиста Кона Кафлина, который в своей статье озвучил «предупреждение» в адрес президента РФ Владимира Путина. Он указал, что лидер России совершит ошибку, когда решит «напасть» на Украину. За это Кафлин подвергся в комментариях осуждению соотечественников, которые считают, что Путин нападать не собирается, а речь идёт совсем о других вещах.

Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Всё, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть, — указал один из пользователей.

Другие напомнили автору, что не Москва виновата в нынешнем обострении ситуации: «Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запад фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток», «НАТО хочет приставить пистолет к голове России. И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют».

Виновных в эскалации надо искать в другом месте, считает ещё один читатель.

Я считаю, что большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину, написал журналист Кон Кафлин. По его мнению, вторжение может обернуться катастрофой, «подобной войне Советского Союза в Афганистане».