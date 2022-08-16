Британцы осудили Зеленского после слов об ударе по ЗАЭС

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Британские пользователи Twitter назвали президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и осудили его слова о готовности нанести удары по Запорожской АЭС. Жители Великобритании возмутились неприкрытым признанием украинского лидера в том, что всё это время ВСУ наносили удары по критической инфраструктуре. Многие напомнили о том, что Киев неоднократно обвинял Россию в том, что военные наносят удары по территории, которую она же и контролирует, пишет URA.RU.

Остановите этого военного преступника. Что ж, по крайней мере, Зеленский перестал врать, что Россия обстреливает сама себя. Это было абсолютно бессмысленно. Ровно так же, как и другая ложь украинских властей, — написал один из пользователей.

Некоторые порекомендовали запасаться таблетками йода из-за вероятности ядерной катастрофы. Многие пользователи при этом отметили, что Зеленский, скорее всего, уедет на свой особняк в Штаты в случае такого сценария.

Старший советник программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований США Марк Канчиан ранее заявил, что Украина рано или поздно погубит Штаты. По мнению бывшего полковника морской пехоты, коррупция на Украине может подорвать двухпартийный консенсус в США и привести к тяжелым последствиям для внутренней политики страны. Он добавил, что основным фактором является попадание западного оружия «не в те руки».