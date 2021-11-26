Британцы не поверили заявлениям Зеленского о «российской агрессии»

Читатели британского издания Daily Mail критически оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о напряжённой ситуации на украинско-российской границе. Также они с юмором отнеслись к сообщению о подготовке государственного переворота на Украине.

В ходе пресс-марафона, посвящённого «экватору» президентского срока, Владимир Зеленский сообщил, что армия Украины держит контроль границы страны и готова к отражению любого вида «агрессии со стороны России». Также украинский лидер рассказал, что на Украине 1 декабря планировалось совершить государственный переворот, к которому также имела косвенное отношение Москва.

Британские пользователи не поверили заявлениям украинского президента о потенциальной российской агрессии. В частности, они предположили, что Москва перемещает войска по собственной территории, готовясь к защите на случай нападения НАТО.

А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемое разглагольствованиями из Киева, нападут на них через Украину? — написал один из пользователей.

Украине нужно срочно вступить в НАТО, — отметил другой читатель.

Что касается заявления Зеленского о планирующемся госперевороте, то его пользователи сочли как минимум забавным и напомнили, что смена власти в стране подобным образом — это практически традиция для Украины.

Ирония судьбы: правительство, пришедшее к власти через переворот, теперь само беспокоится из-за переворота, — написали в комментариях.

Кроме того, пользователи подчеркнули, что Великобританию данные события не касаются и государству не следует вмешиваться в происходящее.

К Британии это никакого отношения не имеет, мы должны держаться в стороне, — резюмировал один из комментаторов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на американскую разведку, что Россия планирует вторжение на Украину с трёх направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.

В свою очередь глава Глaвного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна готовится к нападению России к концу января — началу февраля 2022 года.

При этом в Европе усомнились, что Россия готовит нападение на Украину. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон не смог убедить все страны Евросоюза в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, аналитики разведки не уверены в реальных намерениях Москвы.