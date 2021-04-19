Британцы назвали подходящее место для войны с Россией

Читатели британской газеты The Times оценили намерение властей отправить в Чёрное море военные корабли в качестве поддержки для Украины. Часть из них одобрила инициативу правительства и назвала Крым подходящим местом для войны.
Настроенные скептически читатели, в свою очередь,
По словам скептиков, идея Лондона — «совершенно бестолковая». В России прекрасно понимают, что Англия не решится использовать корабли в случае обострения ситуации, поэтому для воздействия на Москву необходимы меры не военного, а экономического характера.
Ранее идею отправки британских кораблей в Чёрное море прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он порекомендовал властям Соединённого Королевства сэкономить на военной помощи Украине. Вместо этого, по его словам, Лондону следует закупить партию вакцины «Спутник V» от коронавируса и спасти от болезни сотни тысяч жителей страны.