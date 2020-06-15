Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен продлевать переходный период перед окончательным выходом страны из Евросоюза. Месяцы переговоров, потерянные из-за пандемии коронавируса, приближают вариант разрыва отношений без соглашения. Такая ситуация очень беспокоит британцев — половина из них выступает за отсрочку. Одной из причин указывается возможная задержка в поставке лекарств.

Позицию Лондона по продлению переходного периода озвучил 12 июня министр по особым поручениям Великобритании Майкл Гоув. В своём сообщении в Тwitter политик заявил, что срок, в который Лондон ещё может изменить своё решение, истёк. На самом деле до дедлайна осталось порядка двух недель, и не исключено, что именно за это время в позиции Соединённого Королевства произойдут изменения.

Причин для этого несколько — прежде всего, общественное мнение. Согласно последним данным опроса, проведённого аналитиками Ipsos MORI, 54% британцев выступают за то, чтобы правительство попросило у ЕС отсрочки — до окончательного выхода страны из Евросоюза осталось полгода, однако переговоры по заключению торгового соглашения находятся в тупике. Число сторонников пролонгации увеличивается до 65%, если респонденты узнают, что в случае выхода из ЕС без сделки, у страны могут возникнуть проблемы с поставками медикаментов.

О реальности такого сценария при «жёстком» Brexit говорят в британской неправительственной НКО The Health Foundation. В организации заявили, что отсутствие соглашения с Евросоюзом может нанести серьёзный ущерб службам соцобеспечения и здравоохранения, в том числе, усугубить кадровый кризис и привести к росту и без того высокого спроса на ряд услуг, а также затруднить поставки жизненно необходимых и редких лекарств. Но даже если торговое соглашение будет подписано до 31 декабря 2020 года, проблем в системе здравоохранения избежать не удастся. В НКО говорят о возможных логистических трудностях с поставками медикаментов и большой нагрузке на систему, если в этот же срок начнётся вторая волна эпидемии коронавируса. Организация однозначно призывает к продлению переговоров.

Этого же хочет и британский бизнес, поскольку текущая ситуация затрудняет предпринимателям планирование своей деятельности. Неясными остаются вопросы по возможным льготам при торговле с ЕС и визовому режиму. Более 40% британского импорта и экспорта приходится именно на страны Евросоюза, и отсутствие чётких правил ведения торговли может негативно сказаться не только на бизнесменах, но и на экономике страны в целом.

Rahman Hassani/Global Look Press

Борис Джонсон называет сентябрь реальным сроком, к которому Лондон и Брюссель могут прийти к соглашению. В самом ЕС надеются на период — не позднее конца октября 2020 года. Однако ВВС отмечает несостоятельность таких предположений. Переговоры по торговой сделке не продвигаются из-за многочисленных разногласий сторон, а пандемия коронавируса лишь усугубила положение. Более реальным сроком, по данным издания, представляется конец декабря, но в то же время вероятен и вариант без соглашения. В таком случае, потери понесут обе стороны.

Для Бориса Джонсона заключение сделки имеет первостепенное значение — рейтинг политика достиг критически низкой точки за время пандемии. Премьер-министра поддерживают лишь 37% населения, по данным опроса исследовательского центра Opinium. Против Джонсона выступают 44% опрошенных. Ещё в апреле 2020 года эта цифра составляла 26%. Такое резкое падение связано с критикой стратегии властей по борьбе с коронавирусом. Пандемия обрушила не только рейтинги премьера, но и правительства, действия которого одобряет лишь 30% британских граждан. Ещё один провал политики Джонсона может привести к окончательной потери доверия среди большинства жителей Соединённого Королевства.

Тем не менее первые с момента начала пандемии переговоры британского премьера с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главой Европарламента Давидом Сассоли закончились ничем. В совместном заявлении от 15 июня они лишь объявили о желании достигнуть сделки и намерении интенсифицировать диалог. Новая дата переговоров не назначена, разногласия не устранены.