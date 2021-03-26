Британцу десять часов удаляли гигантскую опухоль без наркоза

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Британские врачи провели десятичасовую операцию по удалению огромной опухоли головного мозга, которую обнаружили у пациента Гарри Коулинга.

Несколько лет 20-летний Коулинг страдал от головных болей, однако считал, что они связаны с мигренью, которая наблюдалась у всех членов его семьи. Опухоль удалось обнаружить только после похода к офтальмологу.

Врачи провели операцию без наркоза, чтобы понять, нормально ли функционирует мозг. При этом они заверили молодого человека, что им потребуется всего пять часов, но в итоге всё растянулось на десять.

Коулинг уже полностью восстановился. Он рад, что медик вовремя заметил проблему и помог ему избежать серьёзных последствий, передаёт Mirror.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-онколог Кэтрин Макбейн назвала пять основных признаков опухоли головного мозга. По её словам, одним из наиболее ярких симптомов являются судороги у абсолютно здорового человека. Если у пациента до сих пор не было ничего подобного, то это тревожный сигнал, с которым нужно обратиться к врачу.