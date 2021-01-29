Британцев удивила швейцарская версия гибели группы Дятлова

Британский таблоид The Daily Mail разместил статью о выдвинутой учёными из Швейцарии версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Исследователи считают, что к гибели туристов привёл лавинообразный сход снежной плиты.
По их мнению, к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, увеличивавший нагрузку на уже нарушенный пласт.
Публикация вызвала дискуссию среди британских читателей. Они в комментариях
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный российский видеоблогер Дмитрий Масленников лично побывал на перевале Дятлова и выдвинул свою версию произошедшей там трагедии. Он усомнился в официальной версии гибели туристов в феврале 1959 года. Блогер предположил, что палатки «дятловцев», которая присутствует в фотохронике, на склоне горы Холатчахль не было. По его словам, на снимках запечатлена имитация.