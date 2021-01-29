Британцев удивила швейцарская версия гибели группы Дятлова

https://static.news.ru/photo/b8ae84ee-62a3-11eb-acc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soviet investigators/wikimedia.org

Британский таблоид The Daily Mail разместил статью о выдвинутой учёными из Швейцарии версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Исследователи считают, что к гибели туристов привёл лавинообразный сход снежной плиты.

По их мнению, к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, увеличивавший нагрузку на уже нарушенный пласт.

Публикация вызвала дискуссию среди британских читателей. Они в комментариях поставили под сомнение версию случившегося: «Это просто вызывает больше вопросов, чем ответов. Если лавина убила их, то, что лишило их глаз/языка? Если они были опытны в такого рода экспедициях, почему они были голыми?», «Я читал, что у одного из погибших были раздроблены кости, но не от удара. Итак, дело всё ещё не закрыто», «Мне нравится эта тайна, и я всё ещё не уверен, что это ответ. Хотя, хорошая теория», «Если вы знаете факты, то понимаете, что это была не лавина. Нет, тайна не разгадана, она остаётся таковой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный российский видеоблогер Дмитрий Масленников лично побывал на перевале Дятлова и выдвинул свою версию произошедшей там трагедии. Он усомнился в официальной версии гибели туристов в феврале 1959 года. Блогер предположил, что палатки «дятловцев», которая присутствует в фотохронике, на склоне горы Холатчахль не было. По его словам, на снимках запечатлена имитация.