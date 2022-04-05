Британцев разозлил рост цен на электроэнергию из-за кризиса на Украине

Британцев возмутила статья в таблоиде Daily Mail с прогнозом экономистов о повышении цен на электроэнергию в стране. В ней в том числе сообщалось, что если ситуация на Украине не изменится в скором времени, то стоимость газа будет и далее расти. Это серьёзно скажется на уровне жизни населения острова.

При этом британцев попросили «привыкнуть к более высоким ценам» и призвали к экономии электроэнергии. Многие читатели отнеслись к этому эмоционально, а некоторые поделились выводами о том, что Лондон постоянно изобретает отговорки, лишь бы не осознать собственную вину в экономических проблемах.

Научитесь экономить.... Они не понимают, что некоторые люди уже экономили так, что дальше некуда, остался только последний шаг: замёрзнуть и умереть с голоду. Следующей зимой это нас, видимо, ждет! — посетивал dog mad.

Пользователь MKS75 отметил, что ему жаль Украину, но при этом она не поможет оплатить ему счета. Он также призвал премьер-министра Бориса Джонсона перестать играть в «крутого парня» и начать наводить порядок в своей стране.

А теперь к хорошим новостям... Когда цены на продукты вырастут, станет гораздо труднее набирать лишний вес. Люди станут стройнее, здоровее и смогут дольше работать, и пенсионный возраст, несомненно, повысят, — иронично ответил Killer Driller.

Читатель milly заподозрил правительство в использовании темы Украины для оправдания того, «что оно не умеет ничего планировать». По его словам, цены начали расти в стране задолго до начала специальной военной операции России на Украине. С ним согласились и другие пользователи, посчитав эту ситуацию хорошим предлогом для повышения расценок, так же, как это было с Brexit.

Скоро все будут бояться вообще включать отопление, это явно не уровень жизнь для якобы страны первого мира, — подчеркнул attheend.

В Британии ранее зафиксировали «беспрецедентный» рост цен на продукты и электричество. По данным национальной статистической службы Великобритании (ONS), это прежде всего связано с повышением стоимости энергетических ресурсов, из-за чего в стране нарушилась цепь поставок товаров, выросли расходы на продукты, а также подскочил уровень безработицы. Статистические данные опубликованы на официальном сайте ONS.