Британцам стало стыдно за Бориса Джонсона и Лиз Трасс

Британцам стало стыдно за премьер-министра страны Бориса Джонсона и главу МИД Лиз Трасс, после того как британское издание Daily Mail написало, что их высмеяли в России. Пользователи Сети из Великобритании признались, что им было неловко из-за «глупостей» Джонсона и Трасс, сообщает «ПолитРоссия».

Ранее стало известно, что разговор президента РФ Владимира Путина и премьера Британии Бориса Джонсона не состоялся с первого раза из-за его отмены с британской стороны. После этого в Кремле заявили, что Путин готов разъяснить ситуацию в Восточной Европе даже тем, кто абсолютно сбит с толку. Авторы Daily Mail разглядели в этих словах намёк на Джонсона. Однако их разговор всё же состоялся 2 февраля.

Глава МИД Великобритании ранее заявила, что Лондон окажет поддержку своим балтийским коллегам по ту сторону Чёрного моря, хотя это море никакого отношения ни к Британии, ни к странам Балтии не имеет.

Мисс Трасс, ваши знания истории ничто по сравнению с вашими знаниями географии, — прокомментировала слова Трасс официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После этого заявления жителям Великобритании стало стыдно за своих официальных представителей высшего звена и признались, что им было очень неловко из-за Джонсона и Трасс.

Типичный высокомерный необразованный британец... Неловко... — написал пользователь под ником Marek.

2 февраля президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и предложения по гарантиям безопасности, сообщили в Кремле. В ходе беседы Путин изложил подходы по данным вопросам и подчеркнул, что Киев систематически нарушает Минские соглашения. Глава государства отметил нежелание НАТО принять во внимание позицию Москвы со ссылками на «политику открытых дверей» Альянса.