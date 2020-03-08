Распространение коронавируса COVID-19 в Европе заставляет исследователей форсировать процесс разработки вакцины. Британская компания Hvivo объявила набор добровольцев для испытания на них своих препаратов — после согласия на заражение двумя штаммами. Сомнительная с точки зрения этики процедура, впрочем, подразумевает серьёзное денежное вознаграждение для участников. Однако даже если эксперимент принесёт результат, до окончания эпидемии, судя по всему, далеко.

Как правило вакцины или их прототипы испытывают сперва на животных, после чего переходят к попыткам излечить тех, кто уже болен. Однако в случае с COVID-19 разработка препаратов затягивается. Только в США над своими вариантами вакцины работают пять фармацевтических компаний, однако представить прототипы они готовы лишь к середине марта. В Китае, откуда началось распространение коронавируса, уже проводятся тесты на животных, но испытания на людях возможны не ранее апреля, заявляют специалисты из КНР. Всего же, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в разработке находится более 20 вакцин против COVID-19.

В этих условиях фармакологическая компания Hvivo, у которой есть собственное карантинное отделение в лондонской лаборатории, пошла на неординарные меры. 24 добровольцам, которые согласятся на эксперимент, предлагается две недели провести в карантине, находясь под наблюдением, соблюдая строгую диету и избегая контактов с окружающим миром. Предварительно они будут заражены двумя штаммами коронавируса — 0C43 и 229E, — которые считаются наименее опасными. По окончании эксперимента каждый участник получит по 3500 фунтов стерлингов (порядка 313 тысяч рублей). Те препараты, которые в ходе двухнедельного тестирования приведут к положительной динамике у заражённых, будут затем испытываться на других больных. Хотя у многих такие меры и вызывают вопросы относительно их этичности, инициатива Hvivo уже согласована с британским государственным Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Даже если эксперимент завершится успешно и в результате него удастся разработать эффективный препарат от коронавируса, это не означает победы над эпидемией. Число заражённых, в том числе, в Европе и в США, продолжает расти, как и количество летальных исходов. В этих условиях понадобятся большие объёмы вакцины, на производство которой у одной компании не хватит производственных мощностей. Британский препарат, если он будет создан, придётся согласовать с медицинскими ведомствами других государств, затронутых вспышкой COVID-19. Нет и гарантий того, что вакцина, которая хорошо проявит себя в борьбе с двумя конкретными штаммами, сработает против остальных разновидностей коронавируса.

На данный момент число заболевших по всему миру превысило 106 тысяч человек, из которых более 24 тысяч находятся за пределами Китая. Количество погибших от вызванного коронавирусом заболевания — свыше 3400. Среди стран, в наибольшей степени пострадавших от эпидемии, помимо КНР, — Иран и Италия. Итальянские медики сообщают, что средний возраст людей, у которых болезнь привела к летальному исходу, — 81 год. Ранее китайские специалисты особо отмечали, что в группе риска находятся именно пожилые люди, а также те, кто страдает от хронических респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.