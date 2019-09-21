https://static.news.ru/photo/a673465c-dd1b-11e9-ba31-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Irish Image Collection/Des/Global Look Press

Выход Великобритании из Евросоюза без сделки может привести к появлению физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Мне не нравится жёсткая граница, потому что Соглашение Страстной пятницы должно исполняться во всех частях. Ситуация в Ирландии улучшилась, и мы не должны шутить с этим. Иногда у меня создаётся впечатление, что некоторые люди забывают уроки истории, — сказал Юнкер в интервью телеканалу Sky News.

Он также добавил, что ответственность за появление границы будет полностью лежать на британском правительстве.

Как ранее писал News.ru, представители Еврокомиссии 20 сентября заявили, что встреча по Brexit британского министра по вопросам выхода Великобритании из состава Евросоюза и главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье оказалась безрезультатной.