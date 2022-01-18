Брейвик заявил в суде, что он «отошёл от дел»

Норвежский ультраправый террорист Андерс Брейвик на заседании суда о досрочном освобождении заявил, что насилие и терроризм остались позади и он отошёл от дел, сообщил телеканал NRK. Он был приговорён к 21 году лишения свободы.

Июль 2011 года стал для Норвегии одним из самых ужасных месяцев за историю страны в мирное время, после того как националист Андерс Брейвик совершил ряд страшных терактов, жертвами которых пали 77 человек.

Сегодня я решительно держусь подальше от насилия и терроризма <…>. Настоящим я даю вам честное слово, что это навсегда позади, — сказал Брейвик.

Однако, по мнению норвежских властей, Брейвик по-прежнему опасен.

Брейвик подал прошение о досрочном освобождении осенью 2020 года, после истечения минимально допустимого срока его пребывания в тюрьме по приговору. Согласно норвежским законам, заключённый имеет право просить об УДО по истечении восьми лет. Норвежская прокуратура выразила протест, заявив, что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор сохраняются.

Ранее сообщалось, что двое выживших при массовом расстреле, устроенном Брейвиком, войдут в новое правительство Норвегии. Сообщается, что Тоннье Бренна займёт пост министра образования, а Ян Кристиан Вестре возглавит Министерство торговли и промышленности.