Брейвик, Царнаев: как сидят террористы и приговоренные к смерти за рубежом

Фото: Supplied by FilmStills.net/filmstills/Global Look Press

Кадр из фильма «Дорога на Гуантанамо»

Подозреваемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» грозит пожизненное лишение свободы — максимально возможное наказание в России. Мировая практика показывает, что террористы всегда получают по высшему разряду: их приговаривают к смертной казни, если моратория на нее в стране нет, к пожизненному сроку или максимально возможной по закону длительности заключения. Как и где содержатся преступники, совершившие террористические акты в разных уголках мира, — в материале NEWS.ru.

Более 20 лет — приговора все нет

Один из самых масштабных терактов в мире произошел 11 сентября 2001 года в США: террористы угнали сразу несколько самолетов. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, тогда погибли 2749 человек. Еще один врезался в западное крыло здания Министерства обороны США в Вашингтоне, жертвами стали 189 человек. Четвертый лайнер не долетел до поставленной террористами цели: после попытки экипажа вернуть контроль над самолетом он рухнул вблизи города Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате погибли 44 человека.

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press Теракт 11 сентября 2001 года

Атаки устроила террористическая организация «Аль-Каида» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Ее лидер Усама бен Ладен был убит в убежище в пакистанском Абботтабаде в 2011 году. В 2002-м и 2003-м были арестованы пять человек, среди них центральной фигурой в подготовке теракта считается гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед. Несколько лет они провели в тюрьмах ЦРУ, потом их доставили в лагерь на американской базе в Гуантанамо на Кубе.

СМИ нередко сообщали о том, что к задержанным там применялись пытки и издевательства, а президент США Джордж Буш — младший оправдывал методы допроса американских спецслужб тем, что такое отношение к террористам и выбитая из них информация помогли спасти много невинных жизней во всем мире.

Военный трибунал выдвинул террористам обвинения только в 2012 году. Никому из них суд еще не вынес приговор из-за многочисленных задержек и юридических споров (адвокаты настаивают, что признания и показания были получены незаконно, под пытками), хотя ожидается, что их могут приговорить к смертной казни. При этом одного из обвиняемых, выходца из Йемена Рамзи бин аш-Шибха, признали невменяемым, это мешает судьям вынести смертный приговор.

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Камера в Гуантанамо

Камера люкс за убийство 77 человек в Норвегии

Норвежский стрелок Андерс Брейвик устроил двойной теракт 22 июля 2011 года. Сначала он подорвал автомобиль в правительственном квартале в центре Осло: погибли восемь человек, еще более 200 были ранены. Затем расстрелял людей в молодежном лагере на острове Утейя в 30 км от столицы. Там его жертвами стали еще 69 человек.

Террорист действовал в одиночку, к преступлению готовился почти десять лет. Брейвик сам сдался полиции. Он не признал себя виновным, заявив, что действовал в интересах коренных норвежцев, которых хотел защитить от ислама и мультикультурализма. Окружной суд Осло 24 августа 2012 года признал его вменяемым и приговорил к 21 году тюрьмы — максимально возможному наказанию по законодательству Норвегии.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Взрыв в правительственном квартале Осло

Норвежского стрелка поместили в одиночную камеру, условия его содержания обсуждал весь мир, поражаясь тому, в каком комфорте содержат террориста. В его распоряжении были спортивные тренажеры, телевизор, компьютер, игровая приставка. В 2015 году Брейвик поступил в Университет Осло, изучал политологию онлайн. При этом он постоянно жаловался в различные инстанции на условия содержания, называя их бесчеловечными и унижающими достоинство, требовал предоставить ему последнюю версию PlayStation.

В 2018 году Андерс Брейвик впервые раскаялся в содеянном, заявив, что больше не придерживается фашистской и неонацистской идеологий. В 2020-м он подал прошение об условно-досрочном освобождении, но в 2022-м получил отказ. В том же году его переселили из тюрьмы Телемарк в Шиене в Рингерике, которая находится недалеко от острова Утейя: власти оправдали перевод «уместностью смены обстановки», потому что он слишком много времени провел в одной и той же камере один.

Фото: Alexander Widding/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Андерс Брейвик

В тюрьме до казни — за теракт на Бостонском марафоне

Две самодельные бомбы взорвались на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Тогда погибли три человека и более 260 были ранены. Изготовили и привели устройства в действие братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, уроженцы Киргизии. Старший из них, Тамерлан, погиб во время перестрелки с полицией, а младший, Джохар, был задержан.

В 2015 году присяжные признали его виновным по всем 30 пунктам обвинения и решили, что он заслуживает смертной казни. В 2020-м приговор отменили, но спустя два года Верховный суд восстановил его.

Адвокаты Царнаева настаивали, что Джохар, которому на момент теракта было 19 лет, находился под влиянием своего старшего брата Тамерлана и играл второстепенную роль в теракте. Однако суд постановил, что тот виновен, и решил, что Царнаев-младший проведет оставшуюся жизнь в тюрьме — до тех пор, пока правительство не решит привести приговор в исполнение. Об условиях содержания террориста неизвестно.

Фото: Tom Green/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Две самодельные бомбы взорвались на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года

Пожизненное за теракты в Париже

Несколько групп террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) атаковали Париж и его окрестности вечером 13 ноября 2015 года. Сначала три смертника с поясами шахидов подорвались рядом со стадионом «Стад де Франс» в Сен-Дени, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Затем три террориста напали на несколько кафе и ресторанов на северо-востоке Парижа.

Больше всего жертв было в концертном зале «Батаклан», где исламисты взяли в заложники около 1500 участников концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal и открыли по ним огонь. Всего от рук террористов в тот вечер погибли 130 человек, 350 были ранены.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Пострадавший во время стрельбы в Париже, 13 ноября 2015 года

Приговор вынесли в июне 2022 года: обвиняемыми проходили 20 человек, единственный выживший из непосредственных участников теракта Салах Абдеслам был приговорен к пожизненному сроку без права на прошение о помиловании. Другим обвиняемым вынесли приговоры от двух лет до пожизненного.

Абдеслам отбывает наказание в тюрьме Флери-Мерожи в пригороде Парижа, где в ноябре 2022-го женился: религиозный брак был заключен по телефону. Как сообщали французские СМИ, избранницу террористу выбрал его отец, сам жених с невестой знаком не был.

Также Абдеслам проходит обвиняемым по делу о терактах 2016 года в Брюсселе, которые произошли в зале вылетов международного аэропорта и на станции метро «Маэльбек». Тогда погибли 32 человека, более 340 пострадали.

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