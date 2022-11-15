«Бред»: ведущий «Время покажет» о призыве Киева исключить Россию из G20 Телеведущий Кузичев назвал бредом призыв Киева исключить Россию из G20

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Анатолий Кузичев

Украина не имеет никакого отношения к G20 и поэтому ее призыв исключить Россию из «большой двадцатки» — это «бред», рассказал «Народным новостям» ведущий телепередачи «Время покажет» Анатолий Кузичев. Однако, считает он, даже такой призыв сегодня может быть услышан. Также эксперт уточнил, что стремление Киева вывести Россию из G20 отражает его намерение не дать ей договориться с мировым сообществом, так как эта организация была создана именно для обеспечения возможности достигать компромисса в международных вопросах.

Какие основания у Украины делать такие заявления? Какое отношение Украина имеет к G20? Никакого. Это бред. Однако, у этого бреда в наше время есть реальные перспективы. По логике, это маловероятно. Но в наше безумное время этот призыв может быть услышан, к сожалению, — заявил Кузичев.

Журналист считает подобные призывы Украины продолжение политики этой страны вывести Россию из клуба дееспособных и вменяемых стран с точки зрения Запада.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 на Бали. По его данным, об этом свидетельствует то, что в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» спецоперацию на Украине.