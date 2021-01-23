Бразильского президента обвинили в преступлениях против человечности

https://static.news.ru/photo/1a371a12-5da6-11eb-a8a5-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Jair Messias Bolsonaro/facebook.com

Бразильский президент Жаир Болсонару обвинён в совершении преступлений против человечности. На него подали в Международный уголовный суд (ICC) представители коренных народов.

Отмечается, что иск подали вождь племени каяпо Раони Метуктире и предводитель племени паитер-суруи Альмир Нараямога Суруи.

Представители коренных народов утверждают, что с момента избрания Болсонару на пост главы государства вырубка амазонских лесов резко увеличилась. Кроме того, выросло число убийств представителей коренных народов. Они бьют рекорды за последние 11 лет.

При этом природоохранные агентства оказались бессильны и столкнулись с угрозами. Метуктире и Суруи подчеркнули, что насильственное переселение людей и преследование являются «преступлениями против человечности».

За два года вырубка лесов подскочила почти на 50%, достигнув высшей отметки с 2008 года, пишет The Guardian.

Как писал NEWS.ru, COVID-диссидентство президента Бразилии вывело страну на второе место в мире по числу заболеваний коронавирусом и на первое по росту смертности заражённых. Рейтинги политика бьют антирекорды, а половина бразильцев хотели бы, чтобы он покинул свой пост.

Поведение Болсонару привело к существенному падению рейтинга политика: на конец мая его поддерживали лишь 41% граждан страны, в то время как до начала пандемии этот показатель составлял 57%. Результаты последнего социологического опроса, проведённого институтом Datafolna, свидетельствуют о том, что 46% респондентов поддерживают импичмент Болсонару.